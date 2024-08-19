Украинцам отключат свет на несколько часов во вторник — график

Почасовые отключения электроэнергии возобновились на период жары в Украине. Компания «Укрэнерго» на вторник, 20 августа, планирует применять ограничения электроэнергии для регионов на протяжении восьми часов — с 16:00 до 24:00.



«Завтра, 20 августа, с 16:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 будет применяться одна очередь отключений э/э, с 17:00 до 22:00 — две очереди одновременно», — рассказали в компании.



В другие часы — без ограничений.



Сегодня, 19 августа, графики будут действовать с 18:00 до 21:30.



Графики почасовых отключений э/э возобновились с 19 августа в связи с жарой по всей Украине, повлекшей за собой рост потребления. Графики не применялись для населения и промышленности с 30 июля, за исключением 8 августа, когда с 17:00 до 22:00 были введены ограничения для промышленности и бизнеса в связи с возникновением дефицита мощности.