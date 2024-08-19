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Українцям відключать світло на кілька годин у вівторок

19 серпня 2024, 18:30

Українцям відключать світло на кілька годин у вівторок

Погодинні відключення електроенергії поновилися на період спеки в Україні. Компанія «Укренерго» на вівторок, 20 серпня, планує застосовувати обмеження електроенергії для регіонів протягом восьми годин — з 16:00 до 24:00.

«Завтра, 20 серпня, з 16:00 до 17:00 і з 22:00 до 24:00 буде застосовуватися одна черга відключень е/е, з 17:00 до 22:00 — дві черги одночасно», — розповіли в компанії.

В інші години — без обмежень.

Сьогодні, 19 серпня, графіки діятимуть з 18:00 до 21:30.

Графіки погодинних відключень е/е відновилися з 19 серпня через спеку по всій Україні, що спричинила зростання споживання. Графіки не застосовувалися для населення та промисловості з 30 липня, за винятком 8 серпня, коли з 17:00 до 22:00 було введено обмеження для промисловості та бізнесу у зв'язку із виникненням дефіциту потужності.

 

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