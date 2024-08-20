Общество



Верховная Рада большинством голосов приняла закон о запрете в Украине церквей связанных с Российской Федерацией.



Кабмин постановил, что мужчины в возрасте от 17 до 25 лет будут автоматически зачисляться на воинский учет. В частности, речь идет о тех, кто обращается за оформлением внутреннего или загранпаспорта. Постановка на учет для мужчин этого возраста будет производиться без прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), без необходимости посещения ими ТЦК.



В Ростовской области Южный окружной военный суд вынес «приговор» крымчанину, обвиняемому в подготовке подрыва Аксенова. Корчинского лишили свободы на 18 лет, с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остального срока – в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 350 тысяч рублей.



Боевые действия



По данным аналитического ресурса DeepState, российские захватчики оккупировали Межевое, Скучное и Журавку, а также продвинулся возле Гродовки и в Заветном.



Минобороны РФ сообщило о захвате города Нью-Йорк взят под контроль российскими войсками. Генштаб ВСУ информацию о захвате Нью-Йорка россиянами не подтверждает.



Глава Кремля Владимир Путин приказал российским военным вытеснить ВСУ из Курской области до 1 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в военно-политическом руководстве.



За период ведения наступления на территории Курской области ВСУ продвинулись в глубину российской обороны от 28 до 35 км. Украинские войска взяли под контроль 1263 квадратных километра территории и 93 населенных пункта.



Украина готовится к закрытию котла на реке Сейм в Курской области России, пишет эксперт немецкого издания BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке. Внутри находится около 3 000 военнослужащих российской армии. Накануне ВСУ захватили там села Снагость и Апанасовка. До реки Сейм и закрытия котла им осталось 5 километров.



Линия фронта находится уже менее чем в пяти километрах от города Мирноград Донецкой области. Каждый день Покровская громада и часть самого Покровска находятся под ударами. Исполняющий обязанности главы Мирноградской ГВА Юрий Третяк отметил, что российские войска продвигаются быстрее, чем ожидалось.



Российские захватчики обстреляли город Константиновка на Донетчине, в результате чего один человек погиб, еще один – ранен. В ходе обстрела Гродовки получили ранения двое гражданских – женщина и мужчина. В Покровске в результате атак повреждены социальный объект и 12 многоэтажек.



В ночь на 20 августа росармия нанесла удар по промышленному объекту в Тернополе, в результате атаки возник пожар, пострадавших нет.



Зимой 2024 года в результате успешной спецоперации проекта «Хочу жить» и Легиона «Свобода России» под названием «Очерет» военнослужащий российской армии взорвал штаб офицеров батальона «Шторм Z» и перешел на сторону Украины. В результате взрыва командир и несколько старших офицеров подразделения «Шторм Z» получили тяжелые ранения.



По предварительной информации, командование РФ разместило военную базу и свои войска на территории уникального заповедника возле села Назаровка Мариупольского района, сообщили в пресс-службе Мариупольского горсовета. Пока не известно, в каком состоянии находится природоохранная территория.



Уже третьи сутки продолжается пожар на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области России. Она была атакована украинскими беспилотниками в прошлую субботу. Площадь пожара на нефтебазе увеличилась в несколько раз, сейчас там горят 22 цистерны с топливом.



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