Окупанти за добу поранили одну людину на Донеччині — Філашкін

Російська армія минулої доби, 26 серпня, обстріляла Донецьку область. Внаслідок атак одна людина отримала поранення. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
«За 26 серпня росіяни поранили 1 жителя Донецької області — у Костянтинівці», — зазначив він.
З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 2699 осіб, отримали поранення — 5890. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.
Раніше ми писали, що російські війська окупували селище Пташине Донецької області.
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