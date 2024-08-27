Окупанти за добу поранили одну людину на Донеччині — Філашкін

Одна людина постраждала на Донеччині. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 26 серпня, обстріляла Донецьку область. Внаслідок атак одна людина отримала поранення. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 26 серпня росіяни поранили 1 жителя Донецької області — у Костянтинівці», — зазначив він.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 2699 осіб, отримали поранення — 5890. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що російські війська окупували селище Пташине Донецької області.