Українські десантники відбили кілька хвиль «м'ясних штурмів» на Покровському напрямку: кадри з поля бою

Поле бою на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

29 серпня цілий день росіяни намагалися атакувати позиції одного із підрозділів 71-ї єгерської бригади. Про це повідомили у пресслужбі Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Загалом єгері-десантники відбили кілька хвиль «м'ясних штурмів». Вранці армія РФ кинула на прорив оборони групу звичайних солдатів. Коли вони були ліквідовані вогнем українських воїнів, на допомогу прийшли досвідчені спецпризначенці, про що свідчили радіоперехоплення їхніх переговорів.

«Двічі вони намагалися підібратися до позицій ЗСУ, переступаючи через тіла вбитих попередників, проте артилерійська підтримка братніх підрозділів розбила їхні плани, а скиди БПЛА та кулеметний розрахунок єгерів-десантників остаточно зачистили поле бою», – зазначили у ДШВ.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував складну ситуацію на Покровському напрямку.