Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

ЕС продлил санкции против России

27 января 2025, 17:57

ЕС продлил санкции против России

Министры ЕС поддержали продление санкций против России. Фото: Henri-Kristian Kirsip | Ekspress Meedia Министры ЕС поддержали продление санкций против России. Фото: Henri-Kristian Kirsip | Ekspress Meedia

Главы Министерств иностранных дел стран Европейского союза в понедельник, 27 января, поддержали продление санкций против Российской Федерации. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.  

«Европа выполняет свои обязательства: министры иностранных дел ЕС только что договорились вновь продлить санкции против России», — написала она.

По словам Каллас, санкции лишит Москву доходов, необходимых для финансирования ее войны, отметив, что РФ должна заплатить за ущерб, который она наносит.

Ранее мы писали, что президент США Дональд пригрозил РФ санкциями и пошлинами на весь российский экспорт в США в случае отказа от мирного соглашения с Украиной.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Организации
Ес
Люди
Кая Каллас
События
Война Санкции

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
17:40
«Верховный суд ДНР» вынес «пожизненный приговор» гражданину Грузии, который в «Азове» оборонял Мариуполь
17:10
На оккупированной Донетчине собака едва не подорвала «волонтера» из Подмосковья
12:42
Армия РФ готовится в ближайшие дни захватить Торецк и начать наступление на Константиновку — ISW
23:00
Главное за день: РФ ударила по Покровску и Константиновке. Украинские силы поразили НПЗ в Рязанской области
17:32
В захваченном Рубежном нет связи, в городе функционируют таксофоны — Лысогор
13:31
Учеба в оккупации: в школах захваченных городов профильные предметы преподают люди без высшего образования
23:00
Главное за день: Долги по зарплате шахтерам на Луганщине. Компенсация за разрушенное жилье
12:10
Шахтеры на оккупированной Луганщине с 2015 года требуют от «ЛНР» выплатить долги по зарплате
23:00
Главное за день: Принудительная эвакуация на Донетчине. В Москве верят, что выдержат еще год войны
18:50
Обстрел оккупированной Горловки: более 10 человек ранены
14:17
В Севастополь оккупанты переселили более 340 тысяч россиян — «Жовта Стрічка»
09:56
В центре оккупированного Луганска затопило подвалы домов: в ОВА рассказали, с чем это связано
23:00
Главное за день: Путин считает, что цели «СВО» достигнуты. Взрыв в Бердянске
21:00
В оккупированном Луганске — новый «министр энергетики»
16:39
ВСУ оказались в ловушке возле Великой Новоселки и отрезаны от снабжения — NZZ
16:36
В оккупированном Бердянске подорвали автомобиль с сотрудниками ФСБ: есть погибшие и раненый – ГВА
14:12
Мариуполь: Бездомные жители с плакатами «БОМЖИ» в руках записали очередное обращение к Путину
10:15
ВСУ держатся за последнюю шахту в Торецке — Мучной
09:54
На оккупированной Луганщине ввели новые российские тарифы: в ОВА рассказали, что известно
23:00
Главное за день: Росамия атаковала Константиновку. Трамп пригрозил Путину санкциями
все новости
19:39
Войска КНДР из-за серьезных потерь временно отступили от линии фронта в Курской области – СМИ
18:48
ВСУ отбили позиции в Торецке и продвинулись в Курской области – ISW
18:20
Операторы ССО взяли в плен брошенного оккупантами солдата РФ
18:12
Пилоты дронов в воздушном бою уничтожили четыре российских разведывательных БПЛА над Донетчиной: кадры
17:57
ЕС продлил санкции против России
17:40
«Верховный суд ДНР» вынес «пожизненный приговор» гражданину Грузии, который в «Азове» оборонял Мариуполь
17:10
На оккупированной Донетчине собака едва не подорвала «волонтера» из Подмосковья
17:00
ВСУ отбили штурм войск РФ на мотоциклах на Краматорском направлении: россияне хотели незаметно обойти позиции
16:59
Российские оккупанты изменили тактику под Покровском: в ОСГВ «Хортица» рассказали детали
16:13
Украинские войска избежали окружения в южной части и отошли на окраины Великой Новоселки – ВСУ
16:05
В Покровске завтра закроется последнее отделение «Укрпочты»
15:44
Россия ударила по Степногорску управляемыми авиабомбами: четыре человека ранены
15:32
В российском Белгороде бойцы «Ахмата» устроили взрыв в жилом доме: есть погибший и раненые
15:15
«Черный лес» уничтожил российскую радиолокационную станцию
14:53
Украинские военные уничтожили пять российских пушек в Великой Новоселке
14:43
ГУР опровергло фейковую цитату начальника с закрытого заседания Рады
14:13
Подразделения «Ахмат» и «Русич» воюют в районе Часового Яра
13:10
Бойцы ССО Украины ликвидировали подполковника КНДР в Курской области
12:54
Наступление на Часов Яр: РФ взорвала трубы канала Северский Донец-Донбасс
12:42
Армия РФ готовится в ближайшие дни захватить Торецк и начать наступление на Константиновку — ISW
все новости
ВИДЕО
Операторы ССО с помощью дрона взяли в плен брошенного оккупанта. Фото: скриншот Операторы ССО взяли в плен брошенного оккупантами солдата РФ
27 января, 18:20
Российский разведывательный БПЛА над Донетчиной. Фото: кадр из видео Пилоты дронов в воздушном бою уничтожили четыре российских разведывательных БПЛА над Донетчиной: кадры
27 января, 18:12
«Осужденный» оккупантами гражданин Грузии Николос Берианидзе. Фото: кадр из видео «Верховный суд ДНР» вынес «пожизненный приговор» гражданину Грузии, который в «Азове» оборонял Мариуполь
27 января, 17:40
Российский штурм на мотоциклах на Краматорском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ отбили штурм войск РФ на мотоциклах на Краматорском направлении: россияне хотели незаметно обойти позиции
27 января, 17:00
Взрыв в жилом доме в российском Белгороде устроили бойцы «Ахмата». Власти это скрыли. Фото: ВВ Демидов/Telegram В российском Белгороде бойцы «Ахмата» устроили взрыв в жилом доме: есть погибший и раненые
27 января, 15:32
«Черный лес» уничтожил российскую РЛС. Фото: кадр из видео «Черный лес» уничтожил российскую радиолокационную станцию
27 января, 15:15

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор