ЕС продлил санкции против России

Министры ЕС поддержали продление санкций против России. Фото: Henri-Kristian Kirsip | Ekspress Meedia

Главы Министерств иностранных дел стран Европейского союза в понедельник, 27 января, поддержали продление санкций против Российской Федерации. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.



«Европа выполняет свои обязательства: министры иностранных дел ЕС только что договорились вновь продлить санкции против России», — написала она.



По словам Каллас, санкции лишит Москву доходов, необходимых для финансирования ее войны, отметив, что РФ должна заплатить за ущерб, который она наносит.



Ранее мы писали, что президент США Дональд пригрозил РФ санкциями и пошлинами на весь российский экспорт в США в случае отказа от мирного соглашения с Украиной.