На Торецком и Часовоярском направлениях увеличилось количество штурмов российской армии – ВСУ

Пулеметный огонь ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

На Торецком и Часовоярском направлениях сложная ситуация. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец.



По его словам, на Торецком направлении количество штурмов российских войск увеличилось на 30% по отношению к декабрю.



«В свою очередь на Часовоярском направлении увеличилось количество артиллерийских обстрелов. Если на позапрошлой неделе количество обстрелов было 150+, то на прошлой неделе оно достигало уже 200+, а количество штурмовых действий выросло на 97% по отношению к декабрю», – отметил спикер ОТГ «Луганск».

Напомним, что российские войска «забуксовали» под Покровском, там интенсивность их штурмов снизилась.