Удар РФ по Краматорську: нові подробиці

Щонайменше одна людина загинула і п'ятеро поранені внаслідок удару по Краматорську вдень 13 лютого. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.

За попередньою інформацією, окупанти скинули на місто 2 авіабомби «ФАБ-250». Від поранень загинув 46-річний чоловік. Серед поранених — 16-річна дівчина.

Пошкоджено два будинки та кілька автомобілів.



Раніше ми писали, що з ранку 13 лютого у Костянтинівці Донецької області лунали вибухи. За попередньою інформацією, росіяни атакували місто за допомогою авіаційних бомб.