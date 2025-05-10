Донетчина под обстрелами: разрушения в семи населенных пунктах

За минувшие сутки в результате российской агрессии на территории Донецкой области погибли двое мирных жителей, ещё двое получили ранения.
Полиция зафиксировала 2 390 обстрелов по линии фронта и жилому сектору.
Под ударом оказались 7 населённых пунктов: Доброполье, Константиновка, Северск, а также сёла Николайполье, Нелеповка, Рай-Александровка и Ровное.
Повреждено 12 гражданских объектов, из них 10 — жилые дома.
В Северске в результате артиллерийского удара погиб человек, разрушен частный дом.
В посёлке Ровное (Мирноградская громада) российский дрон убил мирного жителя.
Константиновка оказалась под огнём беспилотников и артиллерии — ранение получил один человек, разрушены два многоквартирных и три частных дома.
За 8 мая российские войска 6 раз подвергли обстрелам населенные пункты Донецкой области.