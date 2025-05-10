Донеччина під обстрілами: руйнування у семи населених пунктах

Минулої доби внаслідок російської агресії на території Донецької області загинули двоє мирних жителів, ще двоє отримали поранення.



Поліція зафіксувала 2 390 обстрілів по лінії фронту та житловому сектору.



Під ударом опинилися 7 населених пунктів: міста Добропілля, Костянтинівка, Сіверськ, села Миколайпілля, Неліпівка, Рай-Олександрівка, Рівне.



Пошкоджено 12 цивільних об'єктів, з них 10 — житлові будинки.

У Сіверську внаслідок артилерійського удару загинула людина, зруйнована приватна хата.

У селищі Рівне (Мирноградська громада) російський дрон убив мирного жителя.



Костянтинівка опинилася під вогнем безпілотників та артилерії — поранення отримала одна людина, зруйновано два багатоквартирні та три приватні будинки.

За 8 травня російські війська 6 разів обстріляли населені пункти Донецької області.