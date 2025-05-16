РФ завешивает фронт оптоволокном для управления дронами — НГУ

Дерево, затянутое оптоволоконным кабелем на фронте. Фото: кадр из видео

На линии боевого соприкосновения российские войска активно используют оптоволоконные кабели для управления дронами. Об этом сообщил командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко в официальном телеграм-канале.



«Уже сейчас так выглядят деревья и поля на линии фронта. Километры оптоволоконного провода, как паутиной, оплетают позиции. Это еще один этап, когда меняется война и ее технологии», — подчеркнул Пивненко.



Новые технологии позволяют противнику повышать устойчивость каналов связи и затруднять их подавление средствами радиоэлектронной борьбы.



Эксперты предупреждают, что использование оптоволокна может сделать российские беспилотные системы более скрытными и устойчивыми к помехам.



ВСУ продолжают работать над разработкой эффективных методов противодействия новым технологиям противника.

Напомним, Украина и НАТО ищут способ борьбы с FPV-дронами на оптоволокне. Ранее появилась информация, что на фронте фиксируется рост атак российских беспилотников нового типа, оснащенных системами искусственного интеллекта.



Кроме того, Минобороны РФ продемонстрировало ассортимент боеприпасов, предназначенных для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.