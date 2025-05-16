РФ завішує фронт оптоволокном для управління дронами — НГУ

Дерево, затягнуте оптоволоконним кабелем на фронті. Фото: кадр із відео

На лінії бойового зіткнення російські війська активно використовують оптоволоконні кабелі для управління дронами. Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко в офіційному телеграм-каналі.



«Уже зараз так виглядають дерева і поля на лінії фронту. Кілометри оптоволоконного дроту, як павутиною, обплітають позиції. Це ще один етап, коли змінюється війна та її технології», - наголосив Півненко.



Нові технології дають змогу противнику підвищувати стійкість каналів зв'язку й ускладнювати їхнє придушення засобами радіоелектронної боротьби.



Експерти попереджають, що використання оптоволокна може зробити російські безпілотні системи більш прихованими та стійкими до перешкод.



ЗСУ продовжують працювати над розробкою ефективних методів протидії новим технологіям противника.

Нагадаємо, Україна і НАТО шукають спосіб боротьби з FPV-дронами на оптоволокні. Раніше з'явилася інформація, що на фронті фіксується зростання атак російських безпілотників нового типу, оснащених системами штучного інтелекту.



Крім того, Міноборони РФ продемонструвало асортимент боєприпасів, призначених для боротьби з безпілотними літальними апаратами.