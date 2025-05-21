Харьковщина: как искажается информация о якобы «наступлении»

О ситуации на северных границах Харьковщины и об искаженных заголовках вроде «активизации вражеских сил» — аналитический канал DeepState дал свой комментарий.

Начальник штаба 13 БрОП «Хартія» Андрей Помагайбус прокомментировал ситуацию на северных границах Харьковщины, в частности, на участке в районе Липцев, где бригада держит оборону.

После этого комментария в сети понеслись заголовки о «стягивании войск под Харьковщину и подготовке врага к большому наступлению».

В действительности военный описал обычную для бойцов обстановку:

враг напирает и пытается прощупывать оборону украинских бойцов. Эту тактику он применяет по всей линии фронта и как только находит слабое место, начинает туда напирать с большей интенсивностью. Успеха в данном районе у врага нет;

накопление личного состава производится, но посредством пополнения тех подразделений, которые там стоят и нуждаются в дополнительных ресурсах, чтобы восстановить те огромные потери, которые они несут в ходе попыток штурмовых действий;

осуществляется накопление средств поражения, в частности, FPV-дронов на оптоволокне, ставших необычайно эффективными на поле боя.

Подобные скопления они осуществляют на разных участках фронта и активно их реализуют.

Как отметил в комментарии Андрей Помагайбус, «Наши Силы обороны готовы к отражению атак».