Военные РФ снова обстреляли Славянск

Последствия российского удара по Славянску утром 30 мая. Фото: ГВА

Город Славянск Донецкой области снова оказался под обстрелом российских войск. Под утро 30 мая в городе прогремели взрывы.

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

«Пятница, 30 мая. В Славянске снова громко», — отметил глава ГВА.

По сообщению Вадима Ляха, около 03:30 город был атакован БПЛА «Герань-2». Удар пришелся на промышленную зону.

«Без пострадавших», — уточнил начальник ГВА.

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 мая Славянск был атакован 12 ударными беспилотниками, в результате чего был ранен один человек.