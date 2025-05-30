Военные РФ снова обстреляли Славянск

Город Славянск Донецкой области снова оказался под обстрелом российских войск. Под утро 30 мая в городе прогремели взрывы.
Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.
«Пятница, 30 мая. В Славянске снова громко», — отметил глава ГВА.
По сообщению Вадима Ляха, около 03:30 город был атакован БПЛА «Герань-2». Удар пришелся на промышленную зону.
«Без пострадавших», — уточнил начальник ГВА.
Ранее сообщалось, что в ночь на 12 мая Славянск был атакован 12 ударными беспилотниками, в результате чего был ранен один человек.
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