Появились подробности утреннего удара по Краматорску

Начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко уточнил, что российские войска утром, 8 июня, сбросили три авиационные бомбы ФАБ-250. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.



По его словам, получил ранения мужчина 1972 года рождения.



Кроме того, в результате обстрела повреждены частные дома, гражданская инфраструктура, железнодорожная сеть и линия электросетей.



Ранее мы писали, что утром, 8 июня, российские военные ударили по Краматорску.