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З'явилися подробиці ранкового удару по Краматорську

08 червня 2025, 10:44

З'явилися подробиці ранкового удару по Краматорську

Начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко уточнив, що російські війська вранці, 8 червня, скинули три авіаційні бомби ФАБ-250. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

За його словами, отримав поранення чоловік 1972 року народження.

Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки, громадянську інфраструктуру, залізничну мережу та лінію електромереж.

Раніше ми писали, що вранці, 8 червня, російські військові вдарили по Краматорську.

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