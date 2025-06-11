Российские БПЛА ударили по поселку под Дружковкой: спасатели достали из-под завалов дома тело женщины

Последствия удара по поселку Райское на Донетчине. Фото: ГСЧС

Ночью 11 июня российская армия беспилотниками нанесла удар по жилому сектору поселка Райское Дружковской громады. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



Частично разрушен частный дом. Возник пожар разрушенных строительных конструкций.



В результате проведения аварийно-спасательных работ спасатели достали из-под завалов тело женщины 1956 года рождения.



Бойцы ГСЧС потушили пожар на площади 100 квадратных метров и разобрали три тонны строительных конструкций.

Напомним, что 9 июня армия РФ обстреляла поселок Яровая на Донетчине, в результате чего возникли масштабные пожары, есть погибшая и раненые.