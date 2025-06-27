Субвенции и выплаты: главные расходы Луганской ОВА с начала 2025 года

Глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко, занимающий пост с 21 апреля 2025 года, начал свою работу с первых реформ и обновлений в системе управления.

В июне Харченко заявил о намерении реформировать работу Луганской ОВА: «Просто сидеть и перекладывать бумажки — это не то, чего я ожидаю от госслужащих», — подчеркнул он и отметил, что настало время для серьезных кадровых решений.

Алексей Харченко представил коллективу новую руководительницу управления по вопросам ветеранской политики — Олесю Грановскую. Он подчеркнул необходимость тесного взаимодействия всех структур по данному направлению.

В рамках реализации ветеранской политики Луганской ОВА за счет местного бюджета создано 13 должностей по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. Как указывается, шесть — в учреждениях здравоохранения, и семь — в центрах по предоставлению социальных услуг.

О результатах реформ станет известно позже. А пока «Новости Донбасса» проанализировали первые закупки Луганской ОВА под новым руководством и часть закупок, сделки по которым были заключены накануне прихода Харченко на должность.

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С начала года Луганская областная военная администрация провела в несколько государственных расходов, связанных с выплатами зарплат и перераспределением бюджетных средств.



Согласно информации портала государственных закупок «Прозорро», с апреля 2025 года в администрации были проведены закупки, среди которых: 50 папок формата А4 на сумму 2250 грн, сейф за 2,6 тысячи гривен, 3000 литров дизельного топлива и бензина общей стоимостью почти 148 тысяч гривен, а также 120 бутылок минеральной воды на 2 тысячи гривен.



Один из наиболее активных департаментов ЛОВА — агропромышленного развития. Согласно данным Opendatabot, в 2025 году данное ведомство занимается регулированием и содействием эффективному ведению экономической деятельности. Указывается, что департамент агропромышленного развития Луганской ОВА до вступления в должность Харченко освоил почти 90% годового бюджета, выделенного на департамент, — 5,2 миллиона гривен.

16 июня департамент должен был отчитаться о своей деятельности. В свободном доступе о результатах анонсированного отчета информации нет.



Еще один активный департамент — ветеранской политики. По данным «Прозорро», в 2025 году он заказывал установку урн в Одесской области (на сумму почти 50 тысячи гривен грн, 98 декоративных изделий в Ровненской области (3,6 тысячи гривен), установку лавочек во Львове (790 грн), а также уличной мебели в Винницкой (49 тысяч гривен) и Черкасской областях (11 тысяч гривен).

Также Луганская областная государственная администрация осуществила переводы по субвенциям: в Государственный архив Луганской области — 405, 3 тысячи гривен; в Луганскую ОГА — 961 тысячу гривен; в Отдел по вопросам предотвращения и выявления коррупции — почти 89 тысяч гривен; в Управление нормативно-правовой работы и децентрализации — 141 тысяч гривен.



29 апреля двумя траншами за месяц переведено 611 тысячи гривен и 504 тысячи гривен денег на зарплаты.

Уровень транзакций на зарплаты в ЛОГА с мая увеличился, по сравнению с прошлым месяцем. Так в середине мая перечислено 798 тысяч гривен за первую половину мая. В конце мая выплачено 727 тысяч гривен за вторую половину месяца.

Напомним, в электронной декларации Алексея Харченко указаны автомобили, торговая марка и стипендия в университете.



В декларации, поданной 16 июня, глава Луганской ОВА указал доход от продажи движимого имущества (кроме ценных бумаг и корпоративных прав) в размере 1 235 000 грн.



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