Субвенції та виплати: головні витрати Луганської ОВА з початку 2025 року

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко, який обіймає посаду з 21 квітня 2025 року, розпочав свою роботу з перших реформ та оновлень у системі управління.

У червні Харченко заявив про намір реформувати роботу Луганської ОВА: «Просто сидіти та перекладати папірці — це не те, чого я очікую від держслужбовців», — наголосив він і зазначив, що настав час для серйозних кадрових рішень.



Олексій Харченко представив колективу нову керівницю управління з питань ветеранської політики Олесю Грановську. Він наголосив на необхідності тісної взаємодії всіх структур у цьому напрямі.

У рамках реалізації ветеранської політики Луганської ОВА за рахунок місцевого бюджету створено 13 посад із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Як зазначається, шість — у закладах охорони здоров'я, та сім — у центрах із надання соціальних послуг.



Про результати реформ стане відомо пізніше. А поки що «Новини Донбасу» проаналізували перші закупівлі Луганської ОВА під новим керівництвом та частину закупівель, угоди щодо яких було укладено напередодні приходу Харченка на посаду.



Архіви, адміністрація: на що йдуть гроші регіонального бюджету Луганської області

З початку року Луганська обласна військова адміністрація провела кілька державних видатків, пов'язаних із виплатами зарплат та перерозподілом бюджетних коштів.

Згідно з інформацією порталу державних закупівель «Прозорро», з квітня 2025 року в адміністрації були проведені закупівлі, серед яких: 50 папок формату А4 на суму 2250 грн, сейф за 2,6 тисячі гривень, 3000 літрів дизельного палива та бензину загальною вартістю майже 148 тисяч гривень; а також 120 пляшок мінеральної води на 2 тисячі гривень.

Один із найактивніших департаментів ЛОВА — агропромислового розвитку.

Згідно з даними Opendatabot, у 2025 році дане відомство займається регулюванням та сприянням ефективному веденню економічної діяльності. Вказується, що департамент агропромислового розвитку Луганської ОВА до вступу на посаду Харченка освоїв майже 90% річного бюджету, виділеного на департамент, — 5,2 мільйона гривень.



16 червня департамент мав звітувати про свою діяльність. У вільному доступі результатів анонсованого звіту інформації немає.



Ще один активний департамент — ветеранської політики. За даними «Прозорро», у 2025 році він замовляв встановлення урн на Одещині (на суму майже 50 тисяч гривень грн), 98 декоративних виробів у Рівненській області (3,6 тисяч гривень), встановлення лавок у Львові (790 грн), а також вуличних меблів у Вінницькій (49 тисяч гривень) та Черкаській (11 тисяч гривень) областях.



Також Луганська обласна державна адміністрація здійснила перекази із субвенцій: до Державного архіву Луганської області — 405, 3 тисячі гривень; у Луганську ОДА — 961 тисячу гривень; до Відділу з питань запобігання та виявлення корупції — майже 89 тисяч гривень; в Управління нормативно-правової роботи та децентралізації — 141 тисячу гривень.

29 квітня двома траншами за місяць переведено 611 тисяч гривень та 504 тисяч гривень на зарплати. Рівень транзакцій на зарплати до ЛОДА з травня збільшився порівняно з минулим місяцем. Так, у середині травня перераховано 798 тисяч гривень за першу половину травня. Наприкінці травня виплачено 727 тисяч гривень за другу половину місяця. Загалом у травні — понад 1,5 млн грн.

Нагадаємо, в електронній декларації Олексія Харченка зазначені автомобілі, торгова марка та стипендія в університеті.



У декларації, поданій 16 червня, голова Луганської ОВА вказав прибуток від продажу рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) у розмірі 1 235 000 грн.



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