Двое погибших, шестеро пострадавших: удар по Одессе разрушил квартиры в многоэтажке

В результате российского удара по Одессе 28 июня погибли два человека, еще шесть получили ранения. Об этом сообщают городские власти.

По словам мэра Геннадия Труханова, спасатели обнаружили тела погибших — супружескую пару, которая находилась в квартире, куда попал российский беспилотник.



Атака пришлась на жилой 21-этажный дом. По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, после удара возник пожар сразу на трех уровнях — с 7 по 9 этаж. Жильцы оказались заблокированы в своих квартирах, велись спасательные работы.

Ликвидация последствий удара. ФОТО ГСЧС в Одесской области



По данным Одесской областной военной администрации, пострадали шесть человек: четверо взрослых и двое детей — 7 и 3 лет. Все они были доставлены в больницы.

Спасательные службы продолжают ликвидацию последствий удара и уточняют информацию о пострадавших.

Напомним, в пятницу, 27 июня, оккупанты обстреляли село в Константиновской громаде из РСЗО «Смерч»: есть погибший и пострадавшая.