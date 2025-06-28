Двоє загиблих, шестеро постраждалих: удар по Одесі зруйнував квартири у багатоповерхівці

В результаті російського удару по Одесі 28 червня загинули двоє людей, ще шість отримали поранення.

За словами мера Геннадія Труханова, рятувальники виявили тіла загиблих — подружню пару, яка знаходилася в квартирі, куди потрапив російський безпілотник.



Атака припала на житловий 21-поверховий будинок. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області, після удару виникла пожежа одразу на трьох рівнях — з 7 по 9 поверх.

Ліквідація наслідків удару.



За даними Одеської обласної військової адміністрації, постраждали шестеро людей: четверо дорослих та двоє дітей — 7 та 3 років. Усіх їх було доставлено до лікарень.

Рятувальні служби продовжують ліквідацію наслідків удару та уточнюють інформацію про постраждалих.

Нагадаємо, у п'ятницю, 27 червня, окупанти обстріляли село в Костянтинівській громаді з РСЗВ «Смерч»: є загиблий та постраждалий.