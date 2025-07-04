ЗСУ уразили командні пункти армії РФ

У п'ятницю, 4 липня, Сили оборони України вдруге за поточний тиждень успішно завдали удару по командному пункту 8-ї загальновійськової армії збройних сил РФ. Крім того, ЗСУ вразили командний пункт 20-ї мотострілецької дивізії збройних сил РФ на тимчасово окупованій території Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«Наші постійні високоточні удари значно знижують здатність противника планувати та вести операції у регіоні. Усі зусилля, спрямовані на продовження окупації суверенної території України, будуть зустрінуті точною відплатою та дорого коштуватимуть окупантам», — йдеться у повідомленні.



Втрати армії РФ уточнюються.



Раніше ми писали, що удар по складі боєприпасів в окупованому Харцизьку Донецької області спровокував потужний вибух уночі 2 липня. На місці спалахнула пожежа, продовжуються вторинні детонації.

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