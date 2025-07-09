ВСУ поразили склад и пункт дислокации оккупантов в Ясиноватой

В ночь на 9 июля Вооруженные силы Украины нанесли удар по оккупированной Ясиноватой в Донецкой области.



Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко со ссылкой на местные источники сообщил, что между 00:00 и 01:00 были поражены склад боеприпасов и пункт дислокации российских войск. После удара возник масштабный пожар, который продолжался почти до утра.



По сообщениям оккупационных властей, в результате обстрела повреждены четыре частных дома, один автомобиль, а также линии электроснабжения и интернет-связи. При этом, по их утверждению, среди мирного населения жертв нет.



Ясиноватая — важный железнодорожный узел, активно используемый российскими военными в оккупированной части Донецкой области.

Напомним, украинские военнослужащие неоднократно били по складу сил РФ с вооружением и личным составом в Ясиноватой.