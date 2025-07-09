ЗСУ уразили склад та пункт дислокації окупантів у Ясинуватій

У ніч на 9 липня Збройні сили України завдали удару по окупованій Ясинуватій у Донецькій області.



Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко з посиланням на місцеві джерела повідомив, що між 00:00 та 01:00 було уражено склад боєприпасів та пункт дислокації російських військ. Після удару виникла масштабна пожежа, яка тривала майже до ранку.



За повідомленнями окупаційної влади, внаслідок обстрілу пошкоджено чотири приватні будинки, один автомобіль, а також лінії електропостачання та інтернет-зв'язку. При цьому, на їхнє твердження, серед мирного населення жертв немає.



Ясинувата — важливий залізничний вузол, що активно використовується російськими військовими в окупованій частині Донецької області.

Нагадаємо, українські військовослужбовці неодноразово били за складом сил РФ із озброєнням та особовим складом у Ясинуватій.