Глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин заявил, что до конца текущего года в Россию может прибыть до одного миллиона трудовых мигрантов из Индии. Об этом написал «Оперативный ВСУ».
В России это связывают с дефицитом рабочей силы, который усилился на фоне демографических проблем, экономических санкций и изменений в миграционной политике. Также отмечено, что особенно остро нехватка кадров ощущается в регионах. Это связано с тем, что мужскую силу оттуда погнали участвовать в боевых действиях на территории Украины.
Кроме Индии, Россия рассматривает возможность привлечения работников из Шри-Ланки и Северной Кореи. Но взаимодействие с этими странами может быть затруднено из-за языкового барьера, сообщают росСМИ со ссылкой на Беседина.
Среди регионов, которые планируют активно задействовать иностранную рабочую силу, называются Московская, Саратовская, Ульяновская и Ростовская области, а также Москва и Санкт-Петербург.