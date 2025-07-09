Глава Уральської торгово-промислової палати Андрій Бесєдін заявив, що до кінця поточного року до Росії може прибути до одного мільйона трудових мігрантів з Індії. Про це написав «Оперативний ЗСУ».
У Росії це пов'язують із дефіцитом робочої сили, який посилився на тлі демографічних проблем, економічних санкцій та змін у міграційній політиці. Також зазначено, що особливо гостро брак кадрів відчувається у регіонах. Це пов'язано з тим, що чоловічу силу звідти погнали брати участь у бойових діях на території України.
Крім Індії, Росія розглядає можливість залучення працівників із Шрі-Ланки та Північної Кореї. Але взаємодія з цими країнами може бути утруднена через мовний бар'єр, повідомляють росЗМІ з посиланням на Бесєдіна.
Серед регіонів, які планують активно задіяти іноземну робочу силу, називаються Московська, Саратовська, Ульянівська та Ростовська області, а також Москва та Санкт-Петербург.