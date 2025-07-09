В Доброполье звучали взрывы: горят машины, над городом клубы дыма

В Доброполье Донецкой области в среду, 9 июля, гремели взрывы. Над городом видно клубы черного дыма. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
Есть информация о «прилетах» в районе торгового комплекса «Новые рынок» и возле супермаркета. Предварительно, россияне ударили FPV-дроном.
Кроме того, вероятно, в результате удара есть пострадавшие.
Пока местные власти никак не прокомментировали об случившемся.
Ранее мы писали, что восемь погибших и трое раненых — таковы последствия новых обстрелов Донецкой области 9 июля.
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