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У Добропіллі лунали вибухи: горять машини, над містом клуби диму

09 липня 2025, 17:27

У Добропіллі лунали вибухи: горять машини, над містом клуби диму

Росіяни атакували Добропілля. Фото: скриншот Росіяни атакували Добропілля. Фото: скриншот

У Добропіллі Донецької області у середу, 9 липня, лунали вибухи. Над містом видно клуби чорного диму. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Є інформація про «прильоти» в районі торгового комплексу «Новий ринок» та біля супермаркету. Попередньо, росіяни вдарили FPV-дроном.

Крім того, ймовірно, внаслідок удару є постраждалі.

Поки що місцева влада ніяк не прокоментувала про те, що сталося.

Раніше ми писали, що вісім загиблих та троє поранених – такі наслідки нових обстрілів Донецької області 9 липня.

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