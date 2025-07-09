У Добропіллі лунали вибухи: горять машини, над містом клуби диму

У Добропіллі Донецької області у середу, 9 липня, лунали вибухи. Над містом видно клуби чорного диму. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Є інформація про «прильоти» в районі торгового комплексу «Новий ринок» та біля супермаркету. Попередньо, росіяни вдарили FPV-дроном.
Крім того, ймовірно, внаслідок удару є постраждалі.
Поки що місцева влада ніяк не прокоментувала про те, що сталося.
Раніше ми писали, що вісім загиблих та троє поранених – такі наслідки нових обстрілів Донецької області 9 липня.
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