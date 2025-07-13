Граната вместо диалога: в Бучанском районе на Киевщине конфликт закончился взрывом и стрельбой

В селе Михайловка-Рубежовка на Киевщине трагически завершился вызов полиции по факту домашнего насилия: 41-летний мужчина привел в действие боевую гранату и бросил ее в сторону полицейских.



В результате взрыва пострадали пятеро правоохранителей, сам нападавший погиб. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины.



Инцидент произошел вечером 12 июля. Около 22:30 в полицию обратилась 18-летняя девушка, которая сообщила, что ее отец угрожает семье применением огнестрельного оружия и гранаты.



На место происшествия немедленно прибыли сотрудники Бучанского районного управления полиции и спецподразделения. При попытке задержания подозреваемый активировал гранату и бросил ее в сторону правоохранителей.

После взрыва полицейские были вынуждены открыть огонь по нападавшему, чтобы остановить его дальнейшие действия. Мужчина погиб на месте, говорится в сообщении.