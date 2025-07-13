Граната замість діалогу: у Бучанському районі на Київщині конфлікт закінчився вибухом та стріляниною

У селі Михайлівка-Рубежівка на Київщині трагічно завершився виклик поліції за фактом домашнього насильства: 41-річний чоловік привів у дію бойову гранату та кинув її у бік поліцейських.



Внаслідок вибуху постраждали п'ятеро правоохоронців, сам нападник загинув.



Інцидент стався ввечері 12 липня. Близько 22:30 до поліції звернулася 18-річна дівчина, яка повідомила, що її батько загрожує сім'ї застосуванням вогнепальної зброї та гранати.



На місце події негайно прибули співробітники Бучанського районного управління поліції та спецпідрозділу.

Після вибуху поліцейські були змушені відкрити вогонь по нападнику, щоб зупинити його подальші дії. Чоловік загинув на місці, йдеться у повідомленні.