По Краматорску нанесен авиаудар, часть города — без света

Российская армия нанесла авиаудар по Краматорску в ночь на 17 июля. По предварительной информации, удар пришелся в районе одной из школ. Часть города обесточена. Сейчас без света остаются несколько поселков: Красногорка, Партизанский, Красноторка, Старопочтовый.

Ранее мы писали, что российская армия вечером, 16 июля, сбросила авиационную бомбу на город Доброполье. По состоянию на 21:00 известно о двух погибших и 27 раненых. Объемы повреждений пока остаются неизменными: 54 торговые точки, 304 квартиры в 13 домах и 8 автомобилей.