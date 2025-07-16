Обстрелы РФ повредили вокзал Покровска

Вокзал Покровска после вражеского обстрела. Фото: УЗ

Сегодня здание железнодорожного вокзала города Покровск получило серьёзные повреждения в результате вражеских обстрелов. Об этом сообщил официальный Telegram-канал «Укрзализныци».



«Но, несмотря на это, вокзал стоит — как стоим и мы. Наш дух сопротивления им не сломить», — говорится в заявлении национального перевозчика.

Именно из этого вокзала тысячи украинцев были эвакуированы в более безопасные регионы страны.

Напомним, что в прифронтовом Покровске Донецкой области вскоре закроются три последних магазина. Гуманитарная ситуация в городе стремительно ухудшается из-за постоянных российских обстрелов.