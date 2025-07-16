«Это просто ужасный, тупой российский террор»: Зеленский отреагировал на авиаудар РФ по Доброполью

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российский авиационный удар по городу Доброполье Донецкой области. Кроме того, глава государства выразил соболезнования родным погибших и пострадавших. Об этом он сообщил в своем видеообращении.
«В Доброполье Донецкой области продолжаются спасательные работы после удара российской бомбы просто по городу, по обычному магазину, по обычным торговым павильонам» — рассказал он.
По его словам, на месте задействованы все службы, будут пытаться спасти как можно больше людей.
«Это просто ужасный, тупой российский террор. Никакого военного смысла в их ударах — только попытки забрать как можно больше жизней. Вся нынешняя Россия — в таких подлых ударах. Мы будем отвечать. Будем работать с партнерами ради того, чтобы принудить Россию к окончанию войны. И нашей собственной силы ради этого тоже должно становиться больше. Именно на этом сейчас сконцентрированы», — добавил глава государства.
Ранее мы писали, что российская армия вечером, 16 июля, сбросила авиационную бомбу на город Доброполье. По состоянию на 21:00 известно о двух погибших и 27 раненых. Объемы повреждений пока остаются неизменными: 54 торговые точки, 304 квартиры в 13 домах и 8 автомобилей.
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