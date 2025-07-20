20 июля — День металлурга. Раньше эта дата была особенно значимой для Донецкой и Луганской областей, где металлургия и угольная промышленность играли ключевую роль в экономике региона. Сегодня все изменилось — заводы захвачены и разграблены.



До войны Украина входила в десятку мировых лидеров по производству стали, занимая 10-е место. Сейчас страна опустилась на 20-ю позицию. Причина — утрата крупных предприятий, таких как «Азовсталь» и Мариупольский металлургический комбинат, оказавшихся под оккупацией.



Россия, захватив Донбасс, обещала региону «светлое будущее», особенно в металлургии: 7 миллионов тонн стали к 2030 году, миллиарды инвестиций, тысячи рабочих мест и запуск более 20 предприятий. Однако на деле большинство заводов были остановлены еще в 2014—2015 годах, а новые проекты так и остались на бумаге.

Реальность: Авдеевский коксохим, Алчевский меткомбинат и другие промышленные гиганты — разрушены и разграблены. Металлургическая отрасль региона не может вернуться к довоенному уровню.



А что с Россией? Несмотря на захват украинских активов, серьезного прироста в производстве у РФ не произошло — за 11 лет объемы почти не изменились, а доля на мировом рынке снизилась. РФ заняла часть украинских ниш в Турции и Египте, но «выигрыш» оказался мизерным на фоне колоссальных военных расходов.



В выигрыше оказался Китай — его позиции в мировой металлургии значительно укрепились, в том числе за счет сокращения конкуренции со стороны Украины.



Подробнее — в видео «Новостей Донбасса».