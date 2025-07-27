Славянск, Краматорск и другие города Донецкой области могут остаться без воды

На сайте Дружковской городской военной администрации опубликовано сообщение от диспетчера городского Производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства.
Коммунальное предприятие, обеспечивающее водой городскую инфраструктуру, сообщило, что в связи с аварийным и внезапным отключением электроснабжения возможны перебои, сокращение подачи или полное отключение питьевой воды в городах Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка.
Ограничения будут действовать до полного восстановления электроснабжения.
Также Дружковский Водоканал опубликовал график подвоза воды на 27 июля. Спецтранспорт будет работать по следующим адресам:
10:30 — перекресток улиц С. Мирошниченко/Восточная
11:00 — С. Мирошниченко / Степная
12:00 — С. Мирошниченко / Казака Дружка
12:30 — С. Мирошниченко / М. Грушевского
13:00 — Остапа Вишни / Шевченка
Жителям рекомендовано заранее подготовить ёмкости для набора воды.