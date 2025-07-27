Славянск, Краматорск и другие города Донецкой области могут остаться без воды

На сайте Дружковской городской военной администрации опубликовано сообщение от диспетчера городского Производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства.



Коммунальное предприятие, обеспечивающее водой городскую инфраструктуру, сообщило, что в связи с аварийным и внезапным отключением электроснабжения возможны перебои, сокращение подачи или полное отключение питьевой воды в городах Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка.



Ограничения будут действовать до полного восстановления электроснабжения.

Также Дружковский Водоканал опубликовал график подвоза воды на 27 июля. Спецтранспорт будет работать по следующим адресам:

10:30 — перекресток улиц С. Мирошниченко/Восточная



11:00 — С. Мирошниченко / Степная

12:00 — С. Мирошниченко / Казака Дружка

12:30 — С. Мирошниченко / М. Грушевского



13:00 — Остапа Вишни / Шевченка



Жителям рекомендовано заранее подготовить ёмкости для набора воды.