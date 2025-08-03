Украинские войска расширяют «серую зону» под Ореховом

На Ореховском направлении украинские войска проводят восстановительные операции с целью вернуть утраченные позиции в районе Каменского.

Об этом сообщает ОК «Юг»: «Украинские войска проводят восстановительные работы для возвращения позиций Каменском».



По данным источника, благодаря контратакам Сил обороны Украины в населенных пунктах Плавни и Каменское наблюдается расширение так называемой «серой зоны».

Недавнее увеличение интенсивности артиллерийских и РСЗО-обстрелов по Запорожскому району может быть связано именно с этими действиями.

Подробности операции пока не разглашаются, отмечает Telegram-канал «Оперативно → by HLEP».

Напомним, окружение Покровска, Константиновки и Купянска может стать реальной угрозой в ближайшие недели.