Українські війська розширюють «сіру зону» під Оріховим

На Оріхівському напрямку Запорізької області українські війська проводять відновлювальні операції з метою повернути втрачені позиції у районі Кам'янського.

Про це повідомляє ОК «Південь»: «Українські війська проводять відновлювальні роботи для повернення позицій Кам'янському».



За даними джерела, завдяки контратакам Сил оборони України у населених пунктах Плавні та Кам'янське спостерігається розширення так званої сірої зони.



Нещодавнє збільшення інтенсивності артилерійських та РСЗВ-обстрілів по Запорізькому району може бути пов'язане саме з цими діями.

Подробиці операції поки не розголошуються , зазначає Telegram-канал «Оперативно → by HLEP».

Нагадаємо, оточення Покровська, Костянтинівки та Куп'янська може стати реальною загрозою найближчими тижнями.