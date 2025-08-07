Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с Трампом

Владимир Путин. Фото: ТАСС

Глава Кремля Владимир Путин заявил сегодня, что Объединенные Арабские Эмираты являются одним из подходящих мест для его встречи с президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС.

«У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятие подобного рода. Один из друзей — президент ОАЭ. Я думаю, мы решим, но это было бы одним из вполне подходящих мест», — сказал Путин журналистам.

Путин заявил, что обе стороны — Россия и США — проявили заинтересованность в его встрече с лидером Соединенных Штатов. Он добавил, что в целом не имеет ничего против встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но «для этого должны быть созданы условия, пока до этого далеко».

Ранее в Кремле говорили, что место встречи уже согласовано, но будет объявлено позднее.

Напомним, ранее сообщалось, что встреча Путина и Трампа состоится на следующей неделе.