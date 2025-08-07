Путін назвав ОАЕ одним із підходящих місць для зустрічі з Трампом

Володимир Путін. Фото: ТАСС

Очільник Кремля Володимир Путін заявив сьогодні, що Об'єднані Арабські Емірати є одним із відповідних місць для його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, передає ТАСС.

«У нас багато друзів, які готові нам допомогти організувати подібний захід. Один із друзів — президент ОАЕ. Я думаю, ми вирішимо, але це було б одним із цілком підходящих місць», — сказав Путін журналістам.

Путін заявив, що обидві сторони – Росія та США – виявили зацікавленість у його зустрічі з лідером Сполучених Штатів. Він додав, що загалом не має нічого проти зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, але «для цього мають бути створені умови, поки що до цього далеко».

Раніше у Кремлі говорили, що місце зустрічі вже погоджено, але буде оголошено пізніше.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зустріч Путіна та Трампа відбудеться наступного тижня.