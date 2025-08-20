Дефицит бензина охватил захваченный Донбасс

Скриншот из видео

В оккупированных Донецкой и Луганской областях наблюдается серьезный дефицит бензина, в частности марки АИ-95. Жители сообщают о пустой продаже автозаправочных станций, бензина по талонам и невозможности заправить автомобиль.

Оккупационные власти называют ситуацию временной, связывают перебои с поставками топлива с логистическими проблемами и гарантируют принятие мер для восстановления поставок. Однако по факту дефицит бензина ощутили сразу несколько районов, и многие водители испытывают трудности с приобретением топлива.

Рост цен на бензин проблемы с его нехваткой не решает. Введенный запрет на экспорт топлива ситуацию также не улучшил. Высокие цены на топливо и его дефицит коснулись не только Донецкой и Луганской областей, но и других оккупированных украинских территорий.

В Крыму гауляйтер Сергей Аксенов заявил, что перебои с топливом будут продолжаться до конца так называемой «специальной военной операции». Сообщения о нехватке топлива также поступают из разных регионов РФ.

На фоне топливных проблем жители Донецкой и Луганской областей часто ездят за топливом в российские регионы, например, в Ростовскую область.

Одной их причин дефицита стало прекращение работы нескольких крупных нефтеперерабатывающих заводов, которые в августе подверглись атакам украинских беспилотников.

Напомним, дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Волгограде: возник пожар.