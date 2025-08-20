Дефіцит палива охопив захоплений Донбас

Скріншот із відео

В окупованих Донецькій та Луганській областях спостерігається серйозний дефіцит бензину, зокрема, марки АІ-95. Жителі повідомляють про порожній продаж автозаправних станцій, бензину по талонах і неможливість заправити автомобіль.

Окупаційна влада називає ситуацію тимчасовою, пов'язує перебої з поставками палива з логістичними проблемами та гарантує вжиття заходів для відновлення поставок. Проте за фактом дефіцит бензину відчули відразу кілька районів, і багато водіїв зазнають труднощів із придбанням палива.

Зростання цін на бензин проблеми з його нестачею не вирішує. Введена заборона на експорт палива ситуацію також не покращила. Високі ціни на паливо та його дефіцит торкнулися не лише Донецької та Луганської областей, а й інших окупованих українських територій.



У Криму гауляйтер Сергій Аксьонов заявив, що перебої з паливом триватимуть до кінця так званої «спеціальної воєнної операції». Повідомлення про нестачу палива також надходять із різних регіонів РФ.

На тлі паливних проблем мешканці тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей часто їздять за паливом у російські регіони, наприклад, у Ростовську область.

Однією з причин дефіциту стало припинення роботи кількох великих нафтопереробних заводів, які в серпні зазнали атак українських безпілотників.

