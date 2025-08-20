Ситуация под Добропольем стабилизирована: враг окружен и отрезан от снабжения

Скриншот видео

Силы обороны Украины стабилизировали ситуацию на Добропольском направлении Донецкой области. Российские войска, продвинувшиеся на глубину до 15 километров, оказались заблокированы в так называемой «кишке» в районе Золотого Колодца и Кучерова Яра.



Подразделения ВСУ и Нацгвардии, в том числе «Азов» и 93-я бригада, провели зачистку ключевых населенных пунктов — Грузькова, Рубежного, Нововодяного, Петровки, Веселого и Золотого Колодца. Враг понес тяжелые потери: около 1300 убитых и раненых, десятки попали в плен.

Первые группы россиян численностью до 300 человек были окружены еще 11 августа, а отправленная на помощь тысяча военных попала под удары украинской артиллерии и дронов. Теперь оставшиеся подразделения врага изолированы и лишены снабжения. Эксперты отмечают, что РФ рассчитывала превратить Доброполье в логистический центр благодаря развитой шахтной инфраструктуре.

Однако украинские военные сорвали эти планы и восстановили контроль над ключевой дорогой в регионе. Несмотря на успех, ситуация остается напряженной: противник продолжает обстрелы и перебрасывает беспилотники и авиацию. По мнению военных, для полной ликвидации угрозы необходимо окончательно отбросить россиян за пределы выступа.



