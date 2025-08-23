Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

На захваченной Луганщине прогремел взрыв, погибли трое российских военных

23 августа 2025, 11:42

На захваченной Луганщине прогремел взрыв, погибли трое российских военных

Взрыв на оккупированной Луганщине 22 августа. Фото: ГУР Взрыв на оккупированной Луганщине 22 августа. Фото: ГУР

На территории временно оккупированного населенного пункта Калиново Кадиевской городской громады Алчевского района Луганской области 22 августа прогремел взрыв. Детонация состоялась во дворе одного из домов, где находились шесть российских военных, трое погибли, еще двое — получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.

В разведке напомнили, что эти военные еще в 2022 году принимали участие в совершении военных преступлений в городе Буча Киевской области. В Луганской области они выполняли функцию мобильной группы ПВО для прикрытия от воздушных атак обустроенной неподалеку от дома военно-ремонтной базы.

«В результате взрыва уничтожены два вражеских пикапа с пулеметами, УАЗ «буханка», загруженная боекомплектом, а также трое российских оккупантов. Еще двое захватчиков — тяжелые «300», — уточнили в ведомстве.

Ранее мы писали, что подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожили пункт управления БПЛА российского подразделения «Рубикон» в оккупированной Донецкой области. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Организации
ГУР МОУ
События
Война
Места
Луганская область
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
11:42
На захваченной Луганщине прогремел взрыв, погибли трое российских военных
21:23
Захваченная часть Донетчины попала под обстрел: сообщают о пострадавших
22:30
Оккупированный город Енакиево попал под обстрел: есть жертвы, более 20 человек пострадали
20:13
«ДНР» обещает воду жителям оккупации только после захвата всей Донецкой области
16:16
Макеевский родничок пересох: символ города остался без воды
08:54
В оккупированном Донецке дрон попал в частный дом: возник пожар
08:30
Оккупированный Севастополь был атакован беспилотниками: местные пишут об ударе по воинской части
23:14
В Кировском районе Донецка после атаки дрона загорелся промышленный объект
22:29
Из-за пожара в районе оккупированной Станицы Луганской введен режим ЧС
17:15
Дефицит бензина охватил захваченный Донбасс
15:29
Оккупированное Енакиево накрыла пыль от местного завода — ФОТО
14:56
В оккупации — смертельное ДТП с участием российских военных
20:02
Российский пропагандист едва не лишился глаз из-за воды в Донецке
16:23
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
15:18
Дроны СБУ поразили два склада боеприпасов оккупантов на захваченной Луганщине
14:09
На оккупированной Луганщине растет лесной пожар: местные спасатели не справляются
13:35
Коррупция и «ЛНР»: за что уволили главу оккупированного Айдара
13:21
Оккупанты разграбили музеи на захваченной части Донбасса
13:17
На оккупированной Донетчине планировали опреснять воду из Азовского моря: не получилось
12:31
Силы обороны уничтожили грузовой поезд РФ с цистернами под Запорожьем
все новости
11:42
На захваченной Луганщине прогремел взрыв, погибли трое российских военных
11:17
Ночью погиб украинский пилот истребителя МиГ-29
10:35
Войска РФ атаковали Донетчину за сутки более 60 раз: много повреждений
09:45
Силы ПВО сбили 36 из 49 дронов
09:09
За сутки на Донетчине погибли двое человек и пострадали семь в результате атак армии РФ
22:11
Документальный фильм Мстислава Чернова «2000 метров до Андреевки» претендует на «Оскар 2026»
22:04
Трамп анонсировал «очень важное решение» по России и Украине через две недели
21:23
Захваченная часть Донетчины попала под обстрел: сообщают о пострадавших
20:46
Мужчины до 22 лет смогут выехать за границу: в Раду внесли законопроект
20:19
Трамп не хочет быть на встрече Зеленского и Путина
19:50
В Украину после 6 лет заключения вернулись три женщины, которых россияне задержали на захваченной Донетчине
19:31
Сигнал Трампу: Путин посетил родину советской атомной бомбы
18:59
В Польше откроют новый учебный полигон для украинских военных
18:16
Армия РФ атаковала Краматорск, трое раненых, есть повреждения
17:55
Под Венецией в ДТП погиб шестилетний мальчик
16:53
Украина получила от ЕС два транша на общую сумму 4,05 млрд евро — Свириденко
16:40
ВСУ уничтожили пункт управления БПЛА подразделения «Рубикон» и большой склад боеприпасов РФ на Донетчине
16:32
Оккупанты убили депутата сельского совета в результате обстрела в Константиновке
16:16
Лавров в интервью NBC заявил, что позиция Зеленского исключает встречу с Путиным
15:55
Зенитчики впервые сбили «Орлан», который нес FPV-дроны
все новости
ВИДЕО
Взрыв на оккупированной Луганщине 22 августа. Фото: ГУР На захваченной Луганщине прогремел взрыв, погибли трое российских военных
23 августа, 11:42
Удар по большому складу боеприпасов на оккупированной Донетчине. Фото: кадр из видео ВСУ уничтожили пункт управления БПЛА подразделения «Рубикон» и большой склад боеприпасов РФ на Донетчине
22 августа, 16:40
Разрушенный центр Покровска. Фото: кадр из видео «Время будто остановилось среди руин»: в ВСУ показали, как выглядит Покровск «до и после» сотен атак России
22 августа, 15:49
Операция ГУР на Донетчине. Фото: кадр из видео Спецназ ГУР не позволил российским войскам прорваться к границе Донетчины и Днепропетровщины
22 августа, 11:08
Пожар в многоэтажном доме по улице Громова в Константиновке после российского обстрела. Фото: Типичная Константиновка Российские военные утром обстреляли Константиновку: в городе пропал газ
22 августа, 09:38
Иллюстративное фото Дроны ВСУ снова атаковали нефтестанцию «Унеча» в Брянской области РФ
22 августа, 08:58

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор