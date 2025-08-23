На захваченной Луганщине прогремел взрыв, погибли трое российских военных

Взрыв на оккупированной Луганщине 22 августа. Фото: ГУР

На территории временно оккупированного населенного пункта Калиново Кадиевской городской громады Алчевского района Луганской области 22 августа прогремел взрыв. Детонация состоялась во дворе одного из домов, где находились шесть российских военных, трое погибли, еще двое — получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.



В разведке напомнили, что эти военные еще в 2022 году принимали участие в совершении военных преступлений в городе Буча Киевской области. В Луганской области они выполняли функцию мобильной группы ПВО для прикрытия от воздушных атак обустроенной неподалеку от дома военно-ремонтной базы.



«В результате взрыва уничтожены два вражеских пикапа с пулеметами, УАЗ «буханка», загруженная боекомплектом, а также трое российских оккупантов. Еще двое захватчиков — тяжелые «300», — уточнили в ведомстве.



Ранее мы писали, что подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожили пункт управления БПЛА российского подразделения «Рубикон» в оккупированной Донецкой области.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях