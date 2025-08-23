На захопленій Луганщині пролунав вибух, загинули троє російських військових

Вибух на окупованій Луганщині 22 серпня. Фото: ГУР

На території тимчасово окупованого населеного пункту Калинове Кадіївської міської громади Алчевського району Луганської області 22 серпня пролунав вибух. Детонація відбулася у дворі одного з будинків, де перебували шість російських військових, троє загинули, ще двоє отримали поранення. Про це повідомили у пресслужбі ГУР.



У розвідці нагадали, що ці військові ще у 2022 році брали участь у скоєнні військових злочинів у місті Буча Київської області. На Луганщині вони виконували функцію мобільної групи ППО для прикриття від повітряних атак облаштованої неподалік будинку військово-ремонтної бази.



«Внаслідок вибуху знищено два ворожі пікапи з кулеметами, УАЗ «буханку», завантажений боєкомплектом, а також троє російських окупантів. Ще двоє загарбників — важкі «300», — уточнили у відомстві.



Раніше ми писали, що підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України знищили пункт управління БПЛА російського підрозділу «Рубікон» в окупованій Донецькій області.

