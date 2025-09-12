Группировка «ДНР» скрыла информацию о поврежденных российских военных объектах в Донецке во время обстрелов 8-9 сентября. Так, донецкая и российская пропаганда заявили о ряде поврежденных школ, жилых домов и детских садов, однако «ДНР» скрыла информация о промышленных объектах, расположенных буквально через дорогу. Российские оккупанты используют их в качестве военных баз.



«Новости Донбасса» проанализировали фото последствий обстрелов, а также сопоставили данные с информацией, которую озвучил аналитический проект «Dnipro Osint Гарбуз». Вывод — «ДНР» продолжает врать и манипулировать фактами, показывая общественности лишь то, что выгодной ей и российским кураторам.



Ниже на карте указано, как близко находятся друг к другу детский сад №351 и бывший завод «Топаз», который стал целью дронов и ракет 8 сентября.

Здание садика тоже пострадало.

Так же рядом находится и Городская станция юных техников №1. Она тоже повреждена.

А это фото поврежденного дома, расположенного напротив бывшего завода, который оккупанты сейчас используют в военных целях.

Другие примеры размещения военных объектов в жилых кварталах Донецка «Новости Донбасса» описали в статье «Украинский террор» и правда: как россияне прячут военные объекты за спинами гражданских — расследование