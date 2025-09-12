Пропаганда «ДНР» приховала факти про пошкоджені військові бази у Донецьку під час обстрілу — ФОТО

Угруповання «ДНР» приховало інформацію про пошкоджені російські військові об'єкти в Донецьку під час обстрілів 8-9 вересня. Так, донецька та російська пропаганда заявили про низку пошкоджених шкіл, житлових будинків та дитячих садків, проте «ДНР» приховала інформація про промислові об'єкти, розташовані буквально через дорогу. Російські окупанти використовують їх як військові бази.



«Новини Донбасу» проаналізували фото наслідків обстрілів, а також зіставили дані з інформацією, яку озвучив аналітичний проєкт «Dnipro Osint Гарбуз». Висновок — «ДНР» продовжує брехати і маніпулювати фактами, показуючи громадськості лише те, що вигідно їй і російським кураторам.



Нижче на карті вказано, як близько знаходяться один до одного дитячий садок №351 та колишній завод «Топаз», який став метою дронів та ракет 8 вересня.

Будівля садка також постраждала.

Також поруч знаходиться і Міська станція юних техніків №1. Вона також пошкоджена.

А це фото пошкодженого будинку, розташованого навпроти колишнього заводу, який окупанти зараз використовують у військових цілях.

Інші приклади розміщення військових об'єктів у житлових кварталах Донецька «Новини Донбасу» описали у статті «Український терор» і правда: як росіяни ховають військові об'єкти за спинами цивільних — розслідування