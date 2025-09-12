«Украинский террор» и правда: как россияне прячут военные объекты за спинами гражданских — расследование

Последствия обстрела Донецка

Четыре ночи подряд Донецк подвергался ракетным и дроновым атакам. Оккупационные власти «ДНР» заявляют, что мишенью стали дома мирных жителей, гражданская инфраструктура. Особый акцент российские военные блогеры и прочие пропагандисты делают на том, что пострадали здания детских садов и школ.



Судя по опубликованным фото в российских медиа, под обстрел действительно попала мирная инфраструктура. Но только ли она? «Новости Донбасса» проанализировали фото последствий обстрелов, а также сопоставили данные с информацией, которую озвучил аналитический проект «Dnipro Osint Гарбуз». Вывод — «ДНР» продолжает врать и манипулировать фактами, показывая общественности лишь то, что выгодной ей и российским кураторам.

Хронология обстрелов Донецка

Дроны атаковали Макеевку и Донецк вечером 7 сентября. Местные жители сообщили о взрывах в районе школы №58 в Червногвардейском районе оккупированной Макеевки. Также удар пришелся по парку Гулливер и в район Мотеля в оккупированном Донецке. Кроме того в группировке «ДНР» заявили о «прилете» по школе №20, которая расположена неподалеку от парка Гулливер.



Именно после этого обстрела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ВСУ якобы нанесли удар беспилотником по детской площадке, а значит Россия может ответить.



В ночь с 8 на 9 сентября зафиксированы «прилеты» в Буденновском, Киевском и Куйбышевском районах города.



Повреждения получил многоквартирный жилой дом по ул. Отважных в Буденновском районе. В соседнем доме повреждено остекление и 10 легковых автомобилей.





Также повреждена школа №62 в Куйбышевском районе. В детском саду № 262 повреждены окна и дверной блок. В здании Станции юных техников № 1 повреждены оконные блоки и фасад здания.

На улице Батищева в Киевском районе также поврежден жилой дом.



Вечером 10 сентября от обстрела пострадал центр Донецка. В Киевском районе города в результате обстрела повреждены торговые объекты и многоквартирный жилой дом по улице Артема, а также бывший областной центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии.

Вранье пропагандистов

А теперь рассмотрим очередную информационную провокацию российской пропаганды на примере обстрелов, которые произошли в ночь на 9 сентября.

Telegram-канал проекта «Dnipro Osint Гарбуз» в вечер обстрела сообщил, что Силы обороны Украины нанесли комбинированный удар с использованием дронов и крылатых ракет по российским военным объектам в Донецке:

Пункт управления армией. Территория завода «Топаз», координаты: 48.0278, 37.7555.

Командный пункт 41-й общевойсковой армии. Территория «Научно-исследовательского института комплексной автоматизации», координаты: 48.0328, 37.7752. Ударено до 2 дронов или ракет.

Командный пункт 20-й гвардейской мотострелковой дивизии. Территория Донецкого металлургического завода, координаты: 47.9828, 37.8039. Ударено как минимум одним дрон-камикадзе.

Все три объекта находятся в промышленной зоне. А в районе этих объектов как раз и пострадала жилая инфраструктура. Только «ДНР» предпочла не раскрывать подробности поражения своих военных баз. Ведь иначе она признается, что располагает милитаристские объекты фактически в жилых массивах, подвергая опасности гражданское население.

Ниже — Googlе-панорама улицы Куйбышева, бывший завод «Топаз». Дом с вывеской «Запчасти» пострадал при обстреле. На Googlе-панораме видна старая вывеска — «Автозапчасти».

А это фото поврежденного дома, расположенного напротив бывшего завода, который оккупанты сейчас используют в военных целях.

Ниже на карте указано, как близко находятся друг к другу детский сад №351 и бывший завод «Топаз». Здание садика тоже пострадало.

Так же рядом находится и Городская станция юных техников №1. Она тоже повреждена.

Ниже на фото — последствия обстрела, в результате которого пострадал жилой дом по улице Батищева в Киевском районе Донецка.

Этот дом расположен напротив третьего пораженного 8 сентября военного объекта российских оккупантов. А именно — территории «Научно-исследовательского института комплексной автоматизации».

Ниже на крате — Буденновский район. Там под обстрел попали гражданские объекты по улицам Диктатуры Пролетариата и Отважных. Например, детский сад № 223.

А примерно в километре от него по улице Майской, 66 расположена промзона, которую еще с 2014 года так называемые казаки использовали в качестве нелегальной тюрьмы для гражданского населения. До войны и оккупации на этой территории находились частные предприятия.

По соседству с якобы обстрелянной улицей Отважных находится еще один бывший промышленный объект. Там, по улице Баумана еще в 2016 году журналисты-расследователи обнаружили базу инженерно-саперного подразделения российских войск.

Стоит отметить, что ни казачьей тюрьмы, ни базы инженерно-саперного подразделения нет в списке пораженных объектов, который опубликовали ОСИНТеры. Мы лишь привели очередной пример того, как близко к жилым домам, школам и детским садам оккупанты могут располагать свои объекты.

Ответственность РФ

В международном праве размещение военной техники в жилых районах может нарушать несколько принципов, закрепленных в международных договорах и обычных нормах, особенно в контексте защиты гражданского населения.

Женевские конвенции 1949 года (особенно IV Женевская конвенция) и Дополнительные протоколы к ним:

Статья 51 Протокола I к Женевским конвенциям (1977): Гарантирует защиту гражданских лиц и объектов от последствий военных действий. Размещение военной техники или других военных объектов в жилых районах может привести к тому, что эти объекты становятся целями для атак, что является нарушением принципа защиты гражданских объектов.

Статья 52 Протокола I: Определяет, что гражданские объекты не должны подвергаться атакам, если они не используются для военных нужд. Размещение военной техники в жилых районах превращает эти объекты в военные цели, что нарушает эти нормы.

Конвенция о защите гражданских лиц во время войны (Женевская конвенция IV, Статья 28):

Прямо запрещает размещение военных объектов или техники вблизи гражданских объектов, поскольку это подвергает гражданских лиц опасности.

Международное гуманитарное право (МГП):

Принцип пропорциональности и дискриминации в международном праве (например, в рамках ООН и Международного уголовного суда) запрещает нанесение ударов по гражданским объектам, если они используются для военных нужд. Таким образом, размещение военной техники в жилых зонах нарушает эти принципы, делая жилые районы объектами возможных атак.

Международный суд ООН (Юрисдикция и практика):

В своей практике международный суд также учитывает нарушение норм гуманитарного права, включая использование гражданской инфраструктуры для военных целей. В случае, если военная техника размещена в жилых районах, это может быть расценено как нарушение прав населения.

Стоит отметить, что к подобной громкой манипуляции «ДНР» прибегла в конце июня. Так, оккупированном Донецке ночью 30 июня произошел обстрел. Под ударом оказалось здание бывшего Донецкого государственного научно-исследовательского и проектного института цветных металлов. Однако внимание российской пропаганды было сосредоточено на небольшом рынке напротив — он полыхал.



Данный случай искажения фактов об обстрелах со стороны российских медиа — не первый. Ранее мы писали, что оккупационная администрация «ДНР» скрывает полную информацию об ударе по Макеевке, в результате которого пострадали российские военные.