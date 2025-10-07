Полицейские вывезли выживших после авиаудара на жилой квартал в Константиновке

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

07 октября 2025, 15:50

Эвакуация из Константиновки. Скриншот Эвакуация из Константиновки. Скриншот

Полицейские из группы «Белые ангелы» провели эвакуацию мирных жителей, которые выжили после очередного российского авиаудара по Константиновке. Соответствующее видео опубликовала Донецкая полиция.

Среди спасенных — жители многоквартирного дома, по которому был нанесен прицельный удар. Все люди остались живы, однако их квартиры полностью уничтожены. Разрушения зафиксированы и в частном секторе.

Один из мужчин чудом выжил после прямого попадания снаряда в его дом. Он рассказал, что выбрался из-под завалов самостоятельно: «Стены вылетели наружу, а плита над головой остановилась вот так», — показывает он руками расстояние.

Для многих эвакуация становится единственным шансом спастись. Когда полицейские приезжают по вызову, желающих уехать обычно оказывается больше, чем ожидалось. Эвакуируют всех без исключения, находя место даже для домашних животных в бронированной капсуле.

Напомним, оккупационные войска РФ за прошедшие сутки, 6 октября, 25 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. 

