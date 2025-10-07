Поліцейські вивезли тих, хто вижив після авіаудару на житловий квартал у Костянтинівці

Евакуація із Костянтинівки. Скріншот

Поліцейські з групи «Білі янголи» провели евакуацію мирних жителів, які вижили після чергового російського авіаудару по Костянтинівці. Відповідне відео опублікувала Донецька поліція.



Серед врятованих — мешканці багатоквартирного будинку, яким було завдано прицільного удару. Усі люди залишилися живими, проте їхні квартири повністю знищені. Руйнування зафіксовано і в приватному секторі.

Один із чоловіків дивом вижив після прямого влучання снаряда до його будинку. Він розповів, що вибрався з-під завалів самостійно: «Стіни вилетіли назовні, а плита над головою зупинилася ось так», — показує він руками відстань.

Для багатьох евакуація стає єдиним шансом урятуватися. Коли поліцейські приїжджають на виклик, охочих виїхати зазвичай виявляється більше, ніж очікувалося. Евакуюють всіх без винятку, знаходячи місце навіть для свійських тварин у броньованій капсулі.

Нагадаємо, окупаційні війська РФ минулої доби, 6 жовтня, 25 разів обстріляли населені пункти Донецької області.