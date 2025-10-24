Франция может развернуть свои войска в Украине уже в следующем году

Начальник Генерального штаба Сухопутных войск Франции Пьер Шиль заявил, что что его корпус «готов к развертыванию сил в рамках гарантий безопасности», то есть в 2026 году «на благо Украины».



По его словам, французская армия должна быть «готова к столкновению через три-четыре года» с Россией.



«Мы будем готовы развернуть войска в рамках гарантий безопасности, если это будет необходимо на благо Украины», — заявил Пьер Шилль в ходе слушаний перед членами Комитета по обороне в Национальной ассамблее.



Пьер Шилль заверяет, что армия готова одновременно управлять «тремя уровнями боевой готовности», включая потенциальное развертывание в Украине. Таким образом, он параллельно упоминает «национальный уровень чрезвычайной ситуации», когда «7000 военнослужащих готовы к отправке со временем готовности от 12 часов до пяти дней, в том числе для выполнения национальных суверенных миссий», и «первый уровень боевой готовности НАТО» – АРФ-2026, который будет «структурным».



Ранее мы писали, что Франция предоставит Украине дополнительные ракеты Aster 30 для систем ПВО SAMP/T, развернутых на территории страны.

